Шахта "Юбилейная" в Кузбассе возобновила горные работы, приостановленные судом

Предприятие работает в штатном режиме

КЕМЕРОВО, 5 ноября. /ТАСС/. Новокузнецкий райсуд разрешил досрочно возобновить приостановленные на 30 суток по требованию Ростехнадзора горные работы на шахте "Юбилейная" (входит в холдинг "Топпром") в Кемеровской области, где в конце октября произошло задымление в электроподстанции. Копия судебного постановления имеется в распоряжении ТАСС.

"Прекратить исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности по ведению очистных работ по выемке угля в очистных забоях, а также горные работы по проведению горных выработок <…> на срок 30 суток, назначенного постановлением Новокузнецкого районного суда от 31.10.2022 года", - говорится в тексте судебного решения.

В компании "Топпром" журналистам пояснили, что в данный момент шахта работает в штатном режиме. Внутреннее техническое расследование подтвердило, что причиной ЧП стало нагревание электрооборудования в центральной подземной станции шахты, проведены работы по его замене.

"Для недопущения подобных технических инцидентов на шахте заменили, в частности, пять муфт марки СЧ с заливной мастикой на кабельные муфты с заливным компаундом. Заливные кабельные муфты с полиуретановым компаундом более стойкие к механическим воздействиям и обладают высокой диэлектрической прочностью", - говорится в сообщении компании.

Сигнал о пожаре на "Юбилейной" поступил в МЧС в ночь на 28 октября. Возгорание было ликвидировано вспомогательной горноспасательной командой шахты. На месте также работали шесть отделений горноспасателей. На момент ЧП в шахте находились 118 человек, они были эвакуированы, пострадавших нет.