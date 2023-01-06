Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста установят в январе

Во время проведения работ будут дважды вводить временные ограничения движения для транспорта

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе этого года, еще два - в феврале. Об этом говорится в сообщении Росавтодора.

"Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения автотранспорта. В следующем месяце заменят еще два поврежденных пролета, после чего мостовики установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку", - отмечается в сообщении.

В Росавтодоре отметили, что восстановительные работы на левой части Крымского моста не влияют на движение автотранспорта.

Специалисты уже закончили восстановление площадок на опорах Крымского моста, необходимых для надвижки первого пролетного строения левой стороны автодорожной части. Мостовики сняли два из четырех пролетов левой стороны, пострадавших в результате взрыва, после чего восстановили поврежденные тумбы на опорах, вклеив дополнительные арматурные выпуски и установив арматурную сетку. Монтаж опорной части завершается при надвижке пролетного строения, сборка четырех пролетов сейчас ведется на стапельных площадках Росавтодора.

"Работы на Крымском мосту идут круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года", - заключили в Росавтодоре.