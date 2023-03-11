На счетах Parimatch заблокировали 250 млн гривен клиентских средств

В букмекерской компании заявили, что операционная деятельность на территории Украины фактически полностью остановлена

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. На счетах букмекерской компании Parimatch заблокировано 250 млн гривен ($6,7 млн) клиентских средств. Об этом сообщило в субботу издание UBR.UA со ссылкой на генерального директора холдинга Parimatch Максима Ляшко .

"Фактически полностью остановлена операционная деятельность на территории Украины, - рассказал Ляшко. - Ночью банки начали отключать возможность вывести средства клиентов. Заблокировано около 250 млн гривен средств клиентов, они находятся на расчетных счетах компании". Он уточнил, что речь идет о нескольких десятках тысяч клиентов.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских букмекерских контор. Ограничения введены в том числе против компаний "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК "Олимп". Санкции введены также против оператора государственных лотерей "Спортлото". Кроме того, ограничения наложены на зарегистрированную на Кипре крупную букмекерскую компанию Parimatch. Санкции введены на срок от 5 до 50 лет.