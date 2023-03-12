Британия пытается минимизировать экономические последствия от банкротства SVB

Глава британского Минфина Джереми Хант признал "серьезный риск", что в результате произошедшего пострадает технологическая отрасль королевства

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании работает над минимизацией последствий для экономики от банкротства одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB). Об этом в воскресенье заявил глава британского Минфина Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News.

"Я хочу заверить людей, что я обсуждал все выходные эту тему с премьер-министром [Риши Сунаком], главой Банка Англии [Эндрю Бейли] и многими другими. Мы работаем в ускоренном режиме над решением, которое мы представим скоро, - сказал он. - Мы хотим долгосрочного решения, которое минимизирует или даже позволит полностью избежать потери для наших многообещающих компаний". По словам Ханта, банкротство SVB не несет "систематической угрозы финансовой системе" Великобритании, однако существует "серьезный риск", что в результате произошедшего пострадает технологическая отрасль королевства.

В пятницу департамент финансовой защиты американского Калифорнии объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Silicon Valley передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.

Позже стало известно, что британское подразделение банка SVB также начнет процедуру банкротства. На этом фоне главы более 250 технологических компаний в Великобритании написали совместное письмо Ханту с тем, чтобы в возникшую ситуацию вмешалось правительство. Опрошенные Sky News эксперты опасаются, что банкротство SVB приведет к закрытию многих британских стартапов.