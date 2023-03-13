13 марта, 07:03,
обновлено 13 марта, 07:20

Акции Beluga Group на Мосбирже росли более чем на 9% на фоне рекомендаций по дивидендам

К 10:15 мск акции торгуются на уровне 3 575 рублей за бумагу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Акции Beluga Group на Московской бирже росли более чем на 9% на фоне рекомендации по дивидендам, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 10:00 мск, акции компании прибавляли 9,14%, достигая 3 690 рублей за бумагу. К 10:15 мск акции торгуются на уровне 3 575 рублей (+5,74%).

Совет директоров Beluga Group рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,5 млрд рублей из расчета 400 рублей на акцию.

Beluga Group принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". В портфеле представлены все основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах. Ключевые бренды собственного производства - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая сова", "Мягков", коньяки "Золотой резерв" и "Бастион". 

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