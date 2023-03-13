Биткойн растет почти на 10%

Он торгуется на уровне $22,5 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник растет почти на 10%, торгуясь на уровне $22,5 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным на 11:01 мск, курс биткойна поднялся на 9,95%, до $22,564.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".