В США объяснили вероятность банкротства американских банков вслед за Silicon Valley Bank

Директор Navigator Principal Investors Кайл Шостак предположил, что затяжной системный кризис всей банковской системы маловероятен по причине того, что большинство крупнейших банков капитализированы

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Банкротство калифорнийского Silicon Valley Bank (SVB) может привести к крушению еще некоторых американских банков, но кризис вряд ли приблизится по масштабам к финансовым потрясениям 2008 года. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Банковская система США будет под серьезным давлением инвесторов и регуляторов в ближайшие дни, что выразится в падении акций большинства финансовых институтов, входящих в первую тридцатку, лихорадочном и зачастую иррациональном, снятии депозитов напуганными клиентами, пересмотре банковских рейтингов и введении стороннего наблюдения в проблематичных банках, - сказал он. - Косвенным образом пострадают также аналогичные кредитные учреждения за рубежом, к которым будет пристальное внимание армии аудиторов, инспекторов центральных банков и инвесторов через советы директоров. Будут поставлены под сомнение результаты финансовой отчетности, аудиторские заключения".

Шостак указал, что всего лишь за несколько дней до своего краха Silicon Valley Bank был признан Forbes одним из лучших на американском рынке. "Крах 16-го по величине банка США занял всего лишь 44 часа после того, как компании-клиенты массовым образом начали забирать свои средства на новостях об обесценивании стоимости капитала банка, - продолжил он. - Также под удар попадут огромное количество высокотехнологичных компаний по всему миру, многим из которых элементарно нужно будет выживать. Все это добавляет проблем финансовой системе США, и так с февраля этого года находящейся под прессингом возможного дефолта по гособлигациям, во избежание которого противоборствующие политические стороны пытаются, пока с трудом, договориться о новых условиях увеличения планки и объема уровня госдолга. По сути, наблюдаем двойной удар по репутации американской финансовый системы в промежутке последних трех месяцев".

Инвестор отметил, что тем банкам, которые напоминают модель SVB, либо же имеют в портфеле большое количество технологичных, особенно криптовалютных компаний-клиентов, будет нелегко. "Их, возможно, постигнет участь SVB, либо же регулятор потребует их немедленной докапитализации, в том числе путем продажи новому инвестору", - указал он.

Вероятность затяжного кризиса

Шостак в то же время предположил, что падение SVB вряд ли выльется в повторение 2008 года, и затяжной системный кризис всей банковской системы сейчас маловероятен по причине того, что большинство крупнейших банков капитализированы. "Однако регулятору придется серьезно потрудиться чтобы удержать систему на плаву, - продолжил он. - Так, Федеральная резервная система США уже объявила о возрождении механизма прямого кредитования банков, сродни той, которая имела место в период кризиса 2008 года. Собственно, весьма показательным будет наблюдение за тем, какое количество банков воспользуется этой прямой линией в ближайшие дни, и в каком объеме. Ряду банков, слишком сильно прибегнувшим к прямому заимствованию, будет практически ультимативно дана установка о продаже долей стратегическим инвесторам, готовым произвести незамедлительные денежные вливания. Среди покупателей наиболее вероятными будут инвестиционные фонды из Ближнего Востока, прежде всего ОАЭ, которые уже не не раз спасали проблемные американские и европейские банки в период последнего глобального финансового кризиса 2008-2009 годов".

10 марта департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. В воскресенье последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank.