Торги в Милане закрылись сильным снижением основного индекса на фоне краха SVB

В частности, больше всего снизились котировки акций итальянских банков Unicredit (-8,46%) и Intesa Sanpaolo (-5,86%)

РИМ, 13 марта. /ТАСС/. Основной индекс Миланской биржи FTSE MIB упал более чем на 4%, до 26 183 пунктов, по итогам торгов в понедельник, следует из данных на сайте торговой площадки.

Как отмечают эксперты, это реакция на крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB). В частности, больше всего снизились котировки акций итальянских банков Unicredit (-8,46%) и Intesa Sanpaolo (-5,86%). Спред (показательная переменная разницы стоимости ценных бумаг Италии и Германии, указывающая на процент обслуживания внешней задолженности) возрос на 4,96%, до 191,58 пункта.

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти "внимательно следит за развитием событий, связанных с Silicon Valley Bank, и решениями, принятыми властями США", сообщило ведомство. "Итальянская и европейская банковская системы регулярно контролируются надзорными органами, что обеспечивает их стабильность", - заявил Минфин.

10 марта департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.