Что известно о Silicon Valley Bank

Крах этого банка стал самым значительным в США после кризиса 2008 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта 2023 года президент США Джо Байден заявил о намерении добиваться ужесточения регулирующих норм для американской банковской системы. Это заявление прозвучало на фоне краха двух американских банков. Один из них - Silicon Valley Bank (SVB) - известный кредитор американских стартапов, компаний IT-сферы и здравоохранения, занимавший 16-е место по величине активов в стране. Таким образом, его крах стал самым значительным в США после кризиса 2008 года. ТАСС подготовил материал об этом банке.

Создание, расширение

Silicon Valley Bank был основан в октябре 1983 года бывшими менеджерами финансового конгломерата Bank of America Биллом Биггерстаффом и Робертом Медеарисом. В качестве генерального директора и президента банка выступил Роджер Смит, ранее возглавлявший отдел кредитования компаний высоких технологий в Wells Fargo - одной из крупнейших финансово-страховых компаний США.

Благодаря сохранившимся связям и контактам создателям банка удалось привлечь капитал фирм Кремниевой долины (территория в штате Калифорния, отличающаяся большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих). Первый офис SVB открылся в Сан-Хосе, в 1985 году был открыт офис в Пало-Альто, в следующем году, после приобретения банка National InterCity открылось подразделение в городе Санта-Клара (все в Калифорнии). В 1987 году банк начал торговлю акциями на бирже Nasdaq под символом SIVB, в 1988 году завершил IPO (первая публичная продажа акций неограниченному кругу лиц), собрав $6 млн. В последующие два года SVB расширил сеть отделений в Калифорнии, в 1990 году впервые открыл офис на восточном побережье США - в Бостоне.

Последующие годы

В начале 1990-х годов банк диверсифицировал сферу деятельности, занявшись кредитованием недвижимости с высоким уровнем риска. Однако в 1992 году ввиду резкого спада на рынке недвижимости Калифорнии SVB впервые зафиксировал чистый убыток, который составил $2,2 млн. После 1995 года банк значительно расширил сеть представительств на юге и западе США, а также в штатах Новой Англии (северо-восток страны). Основной упор SVB продолжал делать на сектор высоких технологий и ИКТ. Успеху способствовал рост большого количества новых интернет-компаний и переориентировка старых компаний на интернет-бизнес. К 2000 году банку удалось привлечь капитал в размере $91 млн, однако дальнейший рост приостановился из-за краха пузыря доткомов в 2000-2001 годах, повлекшего за собой падение стоимости ценных бумаг высокотехнологических фирм, связанных с предоставлением услуг через интернет.

В 2001 году новое руководство SVB завершило покупку инвестиционной компании Alliant Partners за $100 млн, в 2002 году, опираясь на предыдущий опыт работы с крупными венчурными предпринимателями, банк расширил возможности персонального банковского обслуживания на менее состоятельных клиентов. В 2003 году банк организовал несколько крупных зарубежных форумов с участием предпринимателей Кремниевой долины в Индии, Израиле и Китае, а в следующем году открыл свои первые зарубежные представительства - в Бангалоре (Индия) и Лондоне (Великобритания), в 2005 году появились офисы SVB в Пекине и Израиле.

Во время финансового кризиса 2007-2008 годов SVB получил от Министерства финансов США инвестиции в размере $235 млн в рамках Программы помощи проблемным активам (программа правительства США по выкупу токсичных активов и капитала у финансовых учреждений). В декабре 2009 года банк смог выкупить находящиеся акции SVB у правительства США за $300 млн.

В 2012 году SVB совместно с китайским коммерческим банком Shanghai Pudong Development Bank (SPDB; Банк развития шанхайского района Пудун) объявил о создании в Шанхае совместного кредитного учреждения с целью предоставления капитала начинающим высокотехнологичным предприятиям. В 2015 году новый банк, принадлежащий обеим компаниям по 50%, получил одобрение китайских регуляторов на работу в юанях, что сделало его одним из немногих банков, принадлежащих американцам в КНР.

В 2015 году банк обслуживал 65% всех высокотехнологичных стартапов в США и был единственным финансовым учреждением в стране, работавшим с криптовалютами. На фоне успеха стартапов в Кремниевой долине, роста востребованности услуг интернет-компаний и привлечения огромных финансовых средств в технологическую отрасль под лозунгом борьбы с COVID-19, рыночная капитализация банка выросла с $13 млрд в январе 2020 года до $43,5 млрд в ноября 2021 года.

Объем депозитов клиентов SVB в период пандемии увеличился почти втрое. На конец 2022 года активы банка составили $211,8 млрд, из них $120,1 млрд - инвестиции в ценные бумаги (в основном ипотечные), $73,6 млрд - выданные кредиты; примерно половина кредитов пришлась на штаты Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс. 56% портфеля составляли кредиты венчурным компаниям в сферах технологий и здравоохранения. Среди главных направлений деятельности - финансирование компаний IT-сферы и здравоохранения и винодельческих хозяйств запада США. В конце 2022 года SVB вошел в число 20 крупнейших американских коммерческих банков.

Основными держателями акций банка на начало 2023 года были компании по управлению инвестиционными фондами The Vanguard Group - 10,85%, State Street Global Advisors - 5,22% и BlackRock - 5,18%. Последним генеральным директором SVB был Грегори Беккер.

Крах

В 2022 году SVB начал нести большие убытки из-за повышения Федеральным резервом США (ФРС) процентных ставок и серьезного спада роста в технологической отрасли, где были сконцентрированы обязательства банка. Сокращение финансирования стартапов и вывод ими хранившихся в банке средств привели к недостатку капитала. Большая часть депозитов банка была вложена в долгосрочные казначейские облигации, но из-за всплеска инфляции и последующего поднятия ставки ФРС рыночная стоимость этих облигаций упала. 89% депозитов банка на сумму $175 млрд не были застрахованы.

8 марта SVB сообщил о том, что экстренно продал облигации на сумму $21 млрд из своего портфеля, понеся убыток в $1,8 млрд. Чтобы компенсировать эту потерю, банк запланировал разместить акции на $2,25 млрд. Однако 9 марта из-за слухов о проблемах у SVB его клиенты принялись массово снимать средства со счетов (за сутки было выведено $42 млрд), ценные бумаги банка рухнули на 60%. 10 марта стоимость акций SVB упала еще на 60%. В тот же день агенты ФРС и Федеральной корпорации по страхованию вкладов прибыли в офис SVB для оценки финансов компании. Несколько часов спустя Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций заморозил активы банка.

Последствия

На счетах банка оказались заблокированы средства множества технологических компаний, которым теперь придется задерживать зарплаты и другие основные платежи, рискуя потерять доверие и поддержку инвесторов. Рыночная капитализация банков США потеряла за два дня в общей сложности $100 млрд, а европейские банки - $50 млрд. Убытки SVB подчеркнули проблему, с которой могут столкнуться другие банки, поскольку повышение процентных ставок снижает рыночную стоимость облигаций, которые они приобрели в рамках предыдущей политики низких процентных ставок. 12 марта в США был закрыт банк Signature Bank, который перешел под управление Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.