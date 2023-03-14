Основной индекс на бирже Гонконга упал на 2,40% на фоне банковского кризиса в США

Значительное снижение котировок также зафиксировано в высокотехнологичном секторе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 марта. /ТАСС/. Значительным снижением котировок завершились во вторник торги на Гонконгской фондовой бирже на фоне опасений, связанных с банковским кризисом в США. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта площадки.

Индекс Hang Seng к концу торгов снизился на 2,40%, до отметки 19 224,06. Сводный индекс Hang Seng Tech, отображающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на бирже, упал на 2,82%.

Значительное снижение котировок зафиксировано в высокотехнологичном секторе. Позиции компании Tencent ухудшишись на 1,22%. На 1,85% ушли вниз также акции одного из ведущих мобильных операторов Китая China Mobile. Акции одного из крупнейших в Китае доставщиков еды - интернет-компании Meituan - снизились на 3,10%.

Негативная динамика отмечена и на фондовых биржах в материковой части страны. Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов опустился на 0,72%, а ключевой индикатор деловой активности торговой площадки в Шэньчжэне снизился на 0,77%.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Отмечается, что это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. В то же время в Белом доме подчеркнули, что нынешняя ситуация в американском банковском секторе не является фактическим повторением острейшего финансового кризиса 2008 года.