Ключевые индексы на биржах США растут после банковского кризиса

Dow Jones растет до 32 066,44 пункта, S&P 500 достиг уровня 3 905,54 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже растут во вторник на фоне признаков стабилизации банковской системы после спада в результате банкротства Silicon Vlley Bank. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones растет на 247,30 пункта (0,78%), до 32 066,44 пункта. Индекс S&P 500 набирает 48,78 пункта (1,27%), достигая уровня 3 905,54 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq растет на 169,36 пункта (1,51%), до 11 358,21 пункта.

Индекс Nasdaq KWB, отражающий состояние дел в американской банковской сфере, после падения до 13% в понедельник также восстанавливается. Рост утром во вторник составляет уже 5,79%.

Акции банка First Republic, падавшие в понедельник более чем на 70%, утром во вторник растут уже более чем на 40%; акции PacWest Bancorp растут на 46%; Zions Bancorporation - растут на 14%; Regions Financial - растут на 4%. Торги ценными бумагами этих банков в понедельник приостанавливались из-за резкого падения.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, данные показатели свидетельствуют о том, что кризис в финансовой сфере США на данный момент преодолен, хотя методы борьбы с ним - вмешательство властей для спасения вкладчиков обанкротившихся Silicon Valley Bank и Signature Bank - вызывают разногласия. Новые проблемы в финансовой сфере может спровоцировать решение Федеральной резервной системы по ключевой банковской ставке на следующей неделе. В случае ее повышения - что скорее всего будет сделано в рамках продолжения борьбы с инфляцией - может произойти новое обесценивание ряда банковских активов, что вызовет вторую волну кризиса.