Главы министерств энергетики стран ШОС заявили о важной роли новых видов топлива

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что участники совещания также "обсудили состояние и перспективы изменяющейся глобальной и региональной энергетической повестки"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 марта. /ТАСС/. Министры энергетики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам онлайн-совещания во вторник приняли совместное заявление, в котором признали критическую роль новых видов топлива и призвали к более плотному сотрудничеству в совместных проектах. Об этом сообщил во вторник министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.

"Члены ШОС приняли совместное заявление, в котором признается важнейшая роль новых видов топлива и содержится призыв к более тесному сотрудничеству между государствами", - написал Сингх Пури в Twitter.

Он также сообщил, что участники совещания "обсудили состояние и перспективы изменяющейся глобальной и региональной энергетической повестки".

"Я рассказал о шагах, предпринимаемых Индией для стимулирования сектора разведки и добычи, а также для достижения целей энергетического перехода", - добавил Сингх Пури. Он напомнил, что онлайн-встреча министров энергетики ШОС состоялась в рамках председательства Индии в этой организации.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что глава ведомства Николай Шульгинов на совещании призвал другие страны расширить деполитизированный диалог в сфере энергетики, в том числе на базе объединения.

В настоящее время членами Шанхайской организации сотрудничества, которая была создана в 2001 году, являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус стран-наблюдателей, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - стран-партнеров.