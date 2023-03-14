Эксперт назвал банкротство банков США "красной лампочкой" для пенсионных фондов

Это имеет очень большую опасность для финансовой системы США, отметил доктор экономических наук, доцент, замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН Владимир Миловидов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Закрытие двух крупных американских банков не окажет серьезного давления на финансовую систему США, однако такие тенденции потенциально опасны для других финансовых институтов, прежде всего - американских пенсионных фондов. Такое мнение ТАСС высказал доктор экономических наук, доцент, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Владимир Миловидов.

"Я думаю, что каких-то серьезных финансовых последствий для всей системы банковской вряд ли стоит ожидать, потому что сейчас уже принимаются меры, чтобы минимизировать финансовые последствия. Но дело все в том, что могут быть другие последствия, которые сейчас на первый взгляд не видны, - сказал Миловидов. - Но этот случай явно намекает на то, что потенциально большая финансовая дыра может образовываться в других финансовых институтах, которые завязаны на такую структуру активов. Это, прежде всего, американские пенсионные фонды".

По словам эксперта, активы пенсионных фондов измеряются сотнями миллиардов долларов, если не триллионами. Поэтому если начинает образовываться дыра в виде обесценивающихся государственных ценных бумаг, это действительно может грозить очень серьезными последствиями, тем более на фоне того, что до сих пор не решен вопрос с повышением потолка государственного долга и, соответственно, американское казначейство вынуждено заявлять о том, что могут начаться некие ограничения по выплатам доходности по государственным казначейским обязательствам в силу того, что не урегулирован этот вопрос.

"Вот это имеет очень большую опасность для финансовой системы США, и это не связано напрямую с Silicon Valley Bank или Signature Bank из Нью-Йорка, но это просто они могут выступать здесь как индикаторы, что такая проблема для финансовой системы США вполне реальна. То есть если это произошло, то, может быть, не только в банковской среде, но и среди других финансовых институтов, - считает Миловидов. - И первое, что приходит в голову, - это пенсионные фонды. Если там окажется дыра в бюджетах пенсионных фондов или убытки, то это сотни миллиардов, это не десятки, как в данном случае. Это такая тревожная красная лампочка, что там могут быть большие проблемы".

Технологический сектор в негативе

"И второй момент, имеющий потенциально долгосрочные негативные последствия. Оба банка, и третий - First Republic Bank, акции которого резко упали, но он пока продолжает работать, - они были тесно связаны с отраслями новой экономики. Это технологические компании, которые расположены в Калифорнии. И плюс очень большой процент клиентов у них был связан с криптоактивами. Учитывая то, что все эти банки так или иначе были связаны с этими отраслями, с одной стороны. С другой стороны, стоимость их акций за последние 2-2,5 года выросла в разы именно на волне увлеченности инвесторов технологическими проектами. Можно допустить, что эти события могут повлиять негативно на настроения инвесторов по отношению к технологическому сектору в принципе", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также указал, что если инвестор почувствует что-то неладное в технологическом секторе, если доверие инвестора к технологическим ценным бумагам начнет снижаться, это может привести к серьезному коллапсу.

"Здесь рынки могут действительно сильно обвалиться. Поэтому, хотя прямого финансового эффекта я не ожидаю, а вот косвенный долгосрочный негативный эффекта для финансовой системы США может быть весьма существенный, - сказал Миловидов. - Но то, что это не единичная ситуация, и где-то в недрах других банков могут находиться подешевевшие активы, вот эти государственные обязательства, - такой риск существует. То есть не сам факт краха этих банков перекинется на другие банки, а их проблема просто может быть не уникальной, такие дыры могут быть и в других банках. И если это становится очевидным и понятным, безусловно, это может иметь очень серьезные последствия".

По словам эксперта, нагрузка на финансовую систему пока небольшая, и что касается двух закрывшихся банках, то речь идет о порядка $300 млрд, а это для финансовой системы США небольшие деньги.

"Это в 10 раз меньше, чем активы JP Morgan Chase, крупнейшего банка США, которые измеряются более чем 3 трлн [долларов]", - заключил Миловидов.