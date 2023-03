WSJ: кредиторы рассчитывают получить прибыль от банкротства материнской компании SVB

К настоящему моменту руководство SVB Financial Group не заявляло о банкротстве, подчеркивает газета

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Кредиторы американского банка Silicon Valley Bank (SVB) объединились с целью получить выгоду от продажи частных активов владеющей им компании. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, несколько фирм - кредиторов SVB на прошлой неделе скупили значительную долю облигаций компании SVB Financial Group. На текущий момент они владеют облигациями на сумму порядка $3,4 млрд, пишет издание.

Источники The Wall Street Journal отмечают, что кредиторы рассчитывают на то, что SVB Financial Group, владеющая Silicon Valley Bank, подаст заявление о банкротстве и выставит на аукцион свои небанковские предприятия. "Если активы SVB Financial будут проданы на аукционе за достаточно высокую цену, держатели облигаций получат прибыль", - пишет издание, поясняя, что в подобных ситуациях выручка от продажи активов часто поступает кредиторам. К настоящему моменту руководство SVB Financial Group не заявляло о банкротстве, подчеркивает The Wall Street Journal.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года.

SVB передан под управление Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Остаток его капитала будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами. Корпорация страхует вклады на сумму до $250 тыс., но около 85% физических и юридических лиц, которые пользовались услугами SVB, имели на своих счетах значительно большие суммы.