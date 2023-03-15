Золото в Японии третий день обновляет абсолютный максимум на фоне банкротства SVB

Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в стране производителей и продавцов драгметаллов, в среду установила розничную цену за 1 грамм золота на уровне около $67,71

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Цена на золото в Японии третий день подряд обновляет исторические максимумы на фоне роста интереса инвесторов к этому активу после банкротства одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB). Об этом свидетельствуют данные трейдеров и торгов в среду.

Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в стране производителей и продавцов драгоценных металлов, в среду установила розничную цену за 1 грамм золота на уровне 9 100 иен (около $67,71). Таким образом, третий день подряд этот показатель обновляет исторический максимум: в понедельник цена была на уровне 9 000 иен за 1 грамм золота, а во вторник - 9 050 иен.

Между тем стоимость фьючерсов на поставку золота в феврале 2024 года на товарной бирже в Осаке установилась утром в среду на уровне 8 197 иен ($60,99), обновив максимум, установленный в апреле прошлого года. В ходе торгов цена фьючерсов в среду достигала 8 223 иен ($61,19) за 1 грамм.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. В Белом доме же подчеркнули, что нынешняя ситуация в американском банковском секторе не является фактическим повторением кризиса 2008 года.