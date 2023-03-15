Эксперт считает маловероятным дальнейший крах учреждений в банковском секторе США

Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди пояснил, что разорившиеся Silicon Valley Bank и Signature Bank "зависели от подъемов и спадов в технологическом секторе и на крипторынках, которые не так давно рухнули"

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Крах новых крупных банков в США маловероятен. Такое мнение выразил во вторник в интервью телеканалу CNN Марк Занди - главный экономист Moody's Analytics, аналитического подразделения международного рейтингового агентства Moody's.

"Я не знаю наверняка, но сомневаюсь в этом. И, конечно же, речь не идет о крупных учреждениях", - сказал он, пояснив, что разорившиеся американские Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank (SB) "зависели от подъемов и спадов в технологическом секторе и на крипторынках, которые не так давно рухнули".

Как отметил Занди, масштаб нынешнего кризиса в банковской сфере США несопоставим с финансовым кризисом 2008 года, когда "практически каждый банк оказался в затруднительном положении". "Речь тогда шла не о нескольких сотнях миллиардов долларов, а о триллионах. Сейчас масштаб абсолютно иной. Вне сравнений", - убежден экономист.

Калифорнийский SVB объявил о своем банкротстве 10 марта. Банк являлся одним из наиболее известных кредиторов американских стартапов, а также компаний IT-сферы и здравоохранения, занимая 16-е место по величине активов в стране. Таким образом, его крах стал самым значительным в США после кризиса 2008 года.

12 марта Минфин США сделал с ФРС и Федеральной корпорацией страхования вкладов совместное заявление, согласно которому регулятором штата Нью-Йорк было принято решение о закрытии SB для исключения системных рисков. В соответствии с заявлением американских ведомств и регуляторов предполагается, что акционеры SVB Financial Group и SB, а также некоторые держатели необеспеченных долговых ценных бумаг не получат возмещения.