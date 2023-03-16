Захарова указала представителю генсека ООН, что зерновая сделка продлена на 60 дней

По словам официального представителя МИД РФ, Стефану Дюжаррику "неизвестно, что творится в Киево-Печерской лавре"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Зерновая сделка продлена на 60 дней, в очередной раз подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

"Сделку продлили на 60 дней", - сказала дипломат, комментируя по просьбе журналиста слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о предусмотренном в тексте зерновой сделки продлении на 120, а не 60 дней.

"Он же (Дюжаррик - прим. ТАСС) говорит, что ему неизвестно, что творится в Киево-Печерской лавре. Один и тот же человек. Может быть, это просто проявление некомпетентности?" - добавила Захарова.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российская сторона указывает, что вторая часть соглашения не выполняется.

В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен, заместителя генсека Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи замминистра иностранных дел России заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, данного срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.