Захарова: кризис вокруг банков США во многом отражает потерю доверия бизнеса к доллару

По словам дипломата, пока "эффекта домино не наблюдается", однако при этом "рынки уже серьезно отреагировали" на крах банков в США

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Кризис в финансовой системе США на фоне обвала ряда банков во многом служит показателем потери доверия глобального бизнеса к доллару как к надежному средству сохранения сбережений. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во многом текущая ситуация показывает потерю доверия глобального бизнеса к доллару как к надежному средству сохранения сбережений и страхования рисков", - отметила дипломат, комментируя обвалы ряда американских банков.

По словам Захаровой, российская сторона внимательно наблюдает за соответствующей темой, поскольку место США в мировой торговле и финансах "может, очевидно, самым непосредственным образом коснуться всей глобальной экономики". "Ранее примеры были, - продолжила она. - Причем в случае распространения кризиса за пределы США больше всего пострадают, как всегда, наименее развитые страны и незащищенные слои населения".

По имеющейся информации, отметила официальный представитель МИД, пока "эффекта домино не наблюдается", однако при этом "рынки уже серьезно отреагировали" на крах банков в США.

Банкротство банков

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.

На фоне заявлений еврокомиссара по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес об ограниченном влиянии банковского кризиса в США на финансовый сектор ЕС наблюдается сильное падение стоимости акций крупных банковских учреждений на европейских торговых площадках. В частности, французский Societe Generale в течение дня терял более 13% стоимости после потери 6,2% днем ранее, а акции BNP Paribas проседали до 11,7%. На Миланской бирже сильнее всего упали акций итальянских банков Unicredit (-7,65%) и Intesa Sanpaolo (-7,06%), в Германии отмечается снижение акций Deutsche Bank (-7,6%) и Commerzbank (-8,3%). Также в ходе торгов на Швейцарской бирже в среду было зафиксировано падение стоимости акций банка Credit Suisse на 30%.