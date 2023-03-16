Минцифры поддержало предложенное Wildberries улучшение сервисов для партнеров

Как заявили в ведомстве, маркетплейс не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящего товара, пока система контроля дорабатывается

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минцифры поддерживает предложенное Wildberries улучшение сервисов арбитража и обратной связи с партнерами площадки. Об этом говорится в опубликованном в Telegram-канале министерства сообщении.

"Минцифры следит за ситуацией с Wildberries. Мы поддерживаем предложенное маркетплейсом улучшение сервисов арбитража и обратной связи с партнерами площадки", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Wildberries борется с подменами дорогостоящих товаров, которые совершаются злоумышленниками на пунктах выдачи заказов, однако в Минцифры убеждены, что такая система контроля должна быть прозрачной для партнеров маркетплейса и с возможностью оспаривания.

Wildberries не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящего товара, пока система контроля дорабатывается, сообщили в Минцифры. "Пока система [контроля по борьбе с подменой дорогостоящего товара] дорабатывается, компания не будет выписывать новые штрафы", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что совместно с Минпромторгом продолжат отслеживать ситуацию в отрасли, чтобы соблюдались интересы всех участников электронной торговли и при этом не страдали обычные покупатели.

Компания Wildberries объявила в четверг о приостановке списаний с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов за подмену товаров и отмене более 10 тыс. соответствующих штрафов. Введение таких взысканий вызвало возмущение сотрудников, которые в среду объявили забастовку.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство "ведет мониторинг ситуации", в том числе из-за возможных задержек при получении заказов. Также Генпрокуратура еще 14 марта поручила провести проверку публикаций "о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы". Проверку проведет надзорное ведомство Подмосковья. Глава Минтруда Антон Котяков также сообщил, что сейчас специалисты работают с документами, с заявлениями граждан, и в зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой, будет ли проводиться внеплановая проверка.