Пенсионный фонд Швеции проверит свои инвестиции в обанкротившиеся банки США

Совокупные активы Alecta в Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank составляют $2,35 млрд

СТОКГОЛЬМ, 16 марта. /ТАСС/. Правление шведского пенсионного фонда Alecta поручило ее генеральному директору Магнусу Биллингу немедленно инициировать "изучение вложений в три американских банка" - Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и First Republic Bank, - в которых совокупные активы Alecta равны 22 млрд крон ($2,35 млрд). Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе фонда.

В первых двух банках, закрытых по решению американских властей, Alecta потеряла около 12 млрд крон ($1,28 млрд). В First Republic Bank из-за падения его акций стоимость активов шведской компании, изначально составлявших 9,7 млрд крон ($1,04 млрд), упала на 8 млрд ($850 млн). В пресс-релизе компании также говорится, что не исключается возможность безвозвратной потери этих средств.

"Расследование будет сосредоточено на том, являются ли текущая инвестиционная стратегия, распределение рисков и полномочия по управлению активами оптимальными", - говорится в сообщении.

До 2001 года Alecta назывался Svenska Personal-Pensionskassan (Шведская пенсионная касса работников). С 1917 года он управляет пенсионными накоплениями граждан, являясь компанией взаимного страхования жизни. Это означает, что она принадлежит своим клиентам - компаниям и их сотрудникам. Все излишки возвращаются владельцам, а любой дефицит покрывается всем коллективом.