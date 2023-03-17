17 марта, 05:54

В Японии обсудят ситуацию с финансовыми рынками на фоне банковского кризиса США

В обсуждении примут участие руководство Центробанка, Минфина и другие представители профильных министерств и ведомств страны

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Руководство Банка Японии (Центробанк), Минфина и другие представители профильных министерств и ведомств соберутся в пятницу для обсуждения ситуации на мировых рынках на фоне кризиса банковской системы США. Об этом сообщила деловая газета Nikkei.

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Ранее японские власти, включая министра финансов Сюнъити Судзуки, выражали мнение, что вероятность того, что банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB) окажет серьезное влияние на финансовую систему Японии, невелика.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве банка SVB. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Позднее, 12 марта, Signature Bank был закрыт по решению профильного органа штата Нью-Йорк. 

Теги:
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