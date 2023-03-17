Песков не дал дополнительных комментариев по продлению зерновой сделки

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Москва продлевает сделку на 60 дней

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать дополнительных разъяснений по продлению зерновой сделки.

"Россия продлевает сделку на 60 дней", - сказал он журналистам, комментируя исходящую от турецкой стороны информацию о продлении сделки на 120 дней.

Соглашение о создании гуманитарного коридора для вывоза по Черному морю украинского зерна было подписано Россией, ООН и Турцией, а также отдельно Украиной, ООН и Турцией 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка была рассчитана на 120 дней с возможностью автоматического продления, если не будет возражения сторон. В рамках зерновой сделки РФ и ООН подписали меморандум сроком на три года о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. ООН обещала работать со странами-членами и частным бизнесом по вопросу об исключениях из санкций для устранения препятствий российскому экспорту. Российская сторона считает, что эта часть соглашения не выполняется.

Срок действия зерновой сделки в ее нынешнем виде истекает в субботу, 18 марта. По итогам консультаций между ООН и российской делегацией, состоявшихся 13 марта в Женеве, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва не против продления зерновой сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, такого времени вполне достаточно для того, чтобы объективно оценить, будут ли выполнены заверения ООН в разблокировании экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.