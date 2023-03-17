Депутат предложил разработать "закон Бакальчук", регулирующий работу на маркетплейсах

Михаил Делягин отметил, что социальные онлайн-платформы являются "особой зоной риска", особенно такие, как Wildberries

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские законодатели могут разработать отдельный закон о маркетплейсах, который будет регулировать работу на таких площадках и может получить название "закон Бакальчук". Об этом сообщил в пятницу журналистам зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг Wildberries, основательницей которой является Татьяна Бакальчук, на фоне конфликта компании с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и другими партнерами, который привел к закрытию некоторых пунктов. В то же время Госдума на пленарном заседании 15 марта приняла в первом чтении проект базового закона "О занятости населения в РФ".

"Понадобится второй закон, отдельно про маркетплейсы, эта работа будет вестись вместе с маркетплейсами. Скорее всего, работа пойдет в два этапа. Самые оперативные вопросы, связанные с занятостью, - это будут поправки ко второму чтению закона о занятости (принятому в первом чтении 15 марта - прим. ТАСС), а закон о маркетплейсах, как об отдельном явлении - будет несколько позже", - сказал Делягин.

Он отметил, что благодаря ситуации вокруг Wildberries было активное обсуждение платформенной занятости в ходе первого чтения базового закона "О занятости населения в РФ", и "это вклад администрации Wildberries в российское законодательство, они вовремя привлекли к этому внимание". "Возможно, что будут отдельные законы именно по платформам, я думаю, что, по аналогии с некоторыми законами, этот закон можно будет назвать "законом Бакальчук", - сказал Делягин.

Депутат добавил, что социальные онлайн-платформы являются "особой зоной риска", особенно такие, как Wildberries, потому что они создают среду обитания, в том числе для бизнеса. "Предприниматель объективно беззащитен перед теми, кто является владельцем этой среды. Поэтому эта сфера нуждается в особом регулировании. К сожалению, консультации, которые были до этого случая, показали, что исполнительная власть не видит специфики этого бизнеса, и дополнительного регулирования не нужно. Возможно, что действия Wildberries немного привлекут внимание исполнительной власти и изменят ее отношение к необходимости защиты предпринимателей", - отметил Делягин.

Госдума на пленарном заседании 15 марта приняла в первом чтении проект базового закона "О занятости населения в РФ". Документ упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости. В частности, инициативой вводятся новые категории лиц, которым будут оказываться специальные меры поддержки, - граждане, находящиеся под риском увольнения, бывшие участники специальной военной операции и члены их семей.