Micron Technology вложит $3,7 млрд в производство чипов в Хиросиме

Средства в первую очередь пойдут на разработку технологий производства новейших чипов типа "1-гамма", уточнили в компании

ТОКИО, 18 мая. /ТАСС/. Micron Technology вложит до 500 млрд иен (около $3,7 млрд по текущему курсу) в ближайшие несколько лет в производство современных чипов и оперативной памяти в Хиросиме. Об этом в четверг объявила американская корпорация.

Подчеркивается, что средства в первую очередь пойдут на разработку технологий производства новейших чипов типа "1-гамма". Micron является создателем чипов типа "1-бета", используемых для производства современных модулей оперативной памяти. "Мы гордимся тем, что станем первой использующей технологии сверхжесткого ультрафиолета (EUV) компанией в Японии, которая разработает и будет производить чипы "1-гамма" в Хиросиме. Наши планы отражают последовательную приверженность Японии, крепким отношениям с японским правительством и невероятному таланту нашей хиросимской команды", - говорится в сообщении компании.

Ранее в четверг премьер-министр Фумио Кисида встретился в своей токийской резиденции с руководителями ведущих иностранных компаний - производителей полупроводников и пригласил их активнее переносить производство в страну. Во встрече приняли участие руководители крупнейшего в мире производителя сложных полупроводников тайваньской компании TSMC, а также американских IBM, Intel, Micron Technology, Applied Materials.

Правительство Японии в апреле приняло решение выделить дополнительно 260 млрд иен (около $1,94 млрд) на поддержку компании Rapidus, которая займется выпуском передовых полупроводников. Она была создана в 2022 году альянсом нескольких крупных японских корпораций, включая Toyota, NTT, Sony Group и SoftBank. К 2025 году компания намерена запустить тестовую линию по производству новейших 2-нанометровых чипов. Sony Group совместно с тайваньской TSMC к 2024 году введет в строй на южном японском острове Кюсю крупный завод по производству сложных полупроводников.

Официальный Токио уделяет большое внимание таким проектам в интересах повышения национальной конкурентоспособности и экономической безопасности.