Дирекция СМП прокомментировала новые санкции против Росатома

Глава дирекции Вячеслав Рукша подчеркнул, что рестрикции США - не проблема для Севморпути и его проектов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Новые санкции никак не отразятся на функционировании Северного морского пути (СМП) и на проектах, связанных с ним. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС директор дирекции СМП Росатома Вячеслав Рукша.

"Я всегда всем говорю, что все, что мы сегодня делаем - делаем для своих национальных интересов и своими собственными силами. Поэтому для нас я не вижу проблем", - сказал Рукша.

По его словам, могут появиться трудности, но малозначительные. "Как правило, спрашивают, как будет идти строительство ледоколов. Напомню, что наш новый ледокол проекта 22220 практически полностью российский. Головной ледокол этого проекта ("Арктика" - прим. ТАСС) был где-то на 92% российский. Уровень локализации серийных ледоколов этого проекта уже значительно выше", - отметил Рукша.

В пятницу стало известно, что Великобритания ввела санкции в отношении еще 86 физических и юридических лиц из России. В обновленном списке добавлены девять предприятий Росатома. Кроме того, о санкциях в отношении предприятий Росатома в пятницу объявили США и Австралия.