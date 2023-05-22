22 мая, 02:35
Санкции в отношении России

Эксперт заявил, что новые санкции США против России не принесли никаких сюрпризов

По мнению директора американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайла Шостака, "союзники стреляли изо всех имеющихся орудий одновременно и в разные стороны"

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Новые санкции США и других западных стран в отношении России не принесли каких-либо сюрпризов. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Последние санкционные меры, введенные США, Великобританией и Австралией, несмотря на то что выглядят чрезвычайно разнонаправленными, оказались лишены глубины и новой интриги не привнесли, - сказал он. - Такое ощущение, что союзники стреляли изо всех имеющихся орудий одновременно и в разные стороны. Новые ограничения можно условно разделить на несколько категорий. Так, в первую очередь оказались затронуты крупные игроки металлургической отрасли, золото- а также алмазодобытчики. Новизна здесь совершенно отсутствует, так как большинство этих компаний уже попали под европейские рестрикции, либо уже косвенно почувствовали их через контролирующих эти компании владельцев-акционеров, внесенных в SDN-список (американский санкционный список - прим. ТАСС) в первую очередь".

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Как отметил инвестор, большинство упомянутых в новом пакете банков уже находятся под санкциями, они отключены от системы переводов SWIFT, западных корсчетов не имеют и внешних операций не проводят. "В этом ключе новые санкции для них совершенно бесполезны. К тому же санкции затрагивают большое количество товарных позиций, экспорт которых в Россию теперь запрещен", - отметил эксперт.

По мнению Шостака, все перечисленные в новом санкционном пакете сферы бизнеса, особенно металлурги, "будут в максимально возможно ускоренном порядке, пусть и не безболезненно, искать новые логистические цепочки, перенаправляя свою продукцию азиатским, ближневосточным и иным покупателям и увеличивая долю расчетов в "дружественных" валютах". "США понадобится очень разветвленная сеть государственных и окологосударственных контролеров", - считает он. "Все эти меры могут оказаться чрезмерно дорогостоящими для американских налогоплательщиков, особенно в свете усиливающейся драмы вокруг потолка госдолга и перспектив надвигающейся рецессии в конце этого года", - резюмировал инвестор. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
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