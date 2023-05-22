Эксперт заявил, что новые санкции США против России не принесли никаких сюрпризов

По мнению директора американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайла Шостака, "союзники стреляли изо всех имеющихся орудий одновременно и в разные стороны"

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Новые санкции США и других западных стран в отношении России не принесли каких-либо сюрпризов. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Последние санкционные меры, введенные США, Великобританией и Австралией, несмотря на то что выглядят чрезвычайно разнонаправленными, оказались лишены глубины и новой интриги не привнесли, - сказал он. - Такое ощущение, что союзники стреляли изо всех имеющихся орудий одновременно и в разные стороны. Новые ограничения можно условно разделить на несколько категорий. Так, в первую очередь оказались затронуты крупные игроки металлургической отрасли, золото- а также алмазодобытчики. Новизна здесь совершенно отсутствует, так как большинство этих компаний уже попали под европейские рестрикции, либо уже косвенно почувствовали их через контролирующих эти компании владельцев-акционеров, внесенных в SDN-список (американский санкционный список - прим. ТАСС) в первую очередь".

Как отметил инвестор, большинство упомянутых в новом пакете банков уже находятся под санкциями, они отключены от системы переводов SWIFT, западных корсчетов не имеют и внешних операций не проводят. "В этом ключе новые санкции для них совершенно бесполезны. К тому же санкции затрагивают большое количество товарных позиций, экспорт которых в Россию теперь запрещен", - отметил эксперт.

По мнению Шостака, все перечисленные в новом санкционном пакете сферы бизнеса, особенно металлурги, "будут в максимально возможно ускоренном порядке, пусть и не безболезненно, искать новые логистические цепочки, перенаправляя свою продукцию азиатским, ближневосточным и иным покупателям и увеличивая долю расчетов в "дружественных" валютах". "США понадобится очень разветвленная сеть государственных и окологосударственных контролеров", - считает он. "Все эти меры могут оказаться чрезмерно дорогостоящими для американских налогоплательщиков, особенно в свете усиливающейся драмы вокруг потолка госдолга и перспектив надвигающейся рецессии в конце этого года", - резюмировал инвестор.