Глава разведки ФРГ заявил, что ни одна спецслужба не знает, кто взорвал "Северные потоки"

Как сообщил Бруно Каль, расследование ведется "в разных направлениях", работу криминалистов осложняет тот факт, что место диверсии находится на морском дне

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Бруно Каль утверждает, что ни одна спецслужба не может в настоящий момент однозначно назвать виновных в подрыве "Северных потоков". Об этом он сообщил в понедельник, выступая в Федеральной академии политики безопасности.

"Никакая страна, никакая спецслужба в мире не в состоянии сейчас это приписать кому-либо конкретно, - сказал он. - Может, это и поменяется, есть заметные успехи в следствии". Каль напомнил, что место диверсии находится на морском дне, что существенно осложняет работу криминалистов.

По его словам, расследование ведется "в разных направлениях". "Не исключаю, что последует успех, который сделает один из вариантов более вероятным, а другие - менее", - добавил глава БНД.

Согласно опубликованному 21 мая расследованию газеты Süddeutsche Zeitung по крайней мере двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

В Генпрокуратуре ФРГ в понедельник в ответ на запрос ТАСС не стали комментировать данную информацию. В ведомстве заявили, что в рамках расследования отрабатываются все улики для установления фактов, но в настоящее время предоставить дополнительные данные невозможно. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя информацию газеты Süddeutsche Zeitung, заявил, что правительство Германии не намерено спекулировать о виновниках подрывов "Северных потоков".

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ возбудила дела об акте международного терроризма.