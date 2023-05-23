23 мая, 04:35,
обновлено 23 мая, 05:07

Мишустин заявил, что Россия продолжит наращивать связи с дружественными государствами

По словам российского премьера, Москва ориентируется на динамично развивающиеся рынки

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Россия в нынешних условиях продолжит развивать отношения с Китаем и с другими странами, которые готовы к сотрудничеству, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае.

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"Наша страна ориентируется на динамично развивающиеся рынки. Мы расширили торговые контакты с государствами с быстрорастущими экономиками мира. Эти слова в полной мере относятся и к нашему большому другу - Китаю", - сказал глава кабмина РФ.

Он напомнил, что внешнеторговый оборот России в целом за прошлый год вырос более чем на 8% - до $850 млрд , при этом экспорт увеличился почти на 20%.

"Будем и дальше наращивать связи с дружественными государствами. Это одна из шести ключевых задач, которая была определена президентом РФ Владимиром Путиным на текущий год", - заключил Мишустин. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитай
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