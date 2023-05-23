Небензя заявил об отсутствии выполнения российской части зерновой сделки

Украина и западные страны блокируют экспорт продовольствия и удобрений, отметил постпред России при ООН

ООН, 23 мая. /ТАСС/. Выполнение российской части зерновой сделки фактически и не началось, Киев и западные страны блокируют экспорт продовольствия и удобрений, одновременно обвиняют в этом других. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Что касается меморандума Россия - ООН об экспорте российского продовольствия, то его выполнение фактически и не началось. ЕС и США лицемерно заявляют об отсутствии санкции на экспорт продовольствия и удобрений, отказываются разблокировать доступ "Россельхозбанка" к системе SWIFT, не решаются вызванные санкциями другие логистические проблемы, о которых мы неоднократно заявляли (судоходство, страхование, поставки сельхозтехники), - приводятся слова Небензи в стенограмме постпредства РФ. - Таким образом Киев и его западные кураторы блокируют экспорт продовольствия и удобрений и одновременно обвиняют в этом других".

"Однако мы, несмотря на нечистоплотные игры [Запада] с договоренностями, намерены и дальше руководствоваться необходимостью вносить вклад в обеспечение международной продовольственной безопасности, прежде всего развивающихся стран, преодолевая искусственные барьеры, выстраиваемые западными странами, - сказал постпред РФ. - Все, чего добились наши экспортеры зерновых и удобрений, - результат их собственных усилий, ни ООН, ни западные так называемые изъятия к этому не имеют отношения. Как и прежде, наша страна является одним из ключевых поставщиков агропродукции в мире, мы зарекомендовали себя как надежный и предсказуемый партнер. Так намерены действовать и впредь".