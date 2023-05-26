Путин описал уход западных компаний фразой "не было бы счастья, да несчастье помогло"

По словам президента, отечественному бизнесу раньше "не хватало воздуха" на внутреннем рынке

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Отечественному бизнесу раньше "не хватало воздуха" на внутреннем рынке, так что уход из РФ западных компаний можно охарактеризовать фразой "не было бы счастья, да несчастье помогло". Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией".

"С чем я точно согласен - это с тем, что мы в свое время, в 1990-е годы, отдали свой собственный рынок иностранным производителям. И это касается очень многих направлений деятельности. Конечно, конкурировать с теми гигантами, которые на наш рынок пришли и сожрали его, было сложно или практически невозможно по целому ряду обстоятельств. И в какой-то момент было очевидным, что нам воздуха не хватает на собственном рыке", - констатировал он.

Как отметил Путин, отечественным компаниям было просто "не пробиться". "Это тот случай, когда не было бы счастья, но практически в прямом смысле этого слова несчастье помогло", - добавил он.