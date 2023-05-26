Путин поздравил представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства

Как отметил президент, "ведение своего дела - это прежде всего напряженная, каждодневная работа, которая требует основательных знаний и особого таланта"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил представителей отечественного бизнеса с профессиональным праздником, отметив, что ведение своего дела - это напряженная, каждодневная работа.

"Хочу поздравить вас, ваших коллег и партнеров, руководителей, собственников предприятий во всех регионах страны с праздником - с Днем российского предпринимателя", - сказал глава государства, открывая в пятницу встречу с членами "Деловой Россией".

"Ведение своего дела - это прежде всего напряженная, каждодневная работа, которая требует основательных знаний и особого таланта, способности рисковать, умения сосредоточиться, сосредоточить усилия, ресурсы, объединить людей вокруг общей цели", - указал Путин.

Он также обратил внимание на то, что предпринимателям необходимо понимание того, что "успех дела - это успех страны в целом", благополучие коллег, творческих коллективов, рабочих коллективов, их семей. "И в этом понимании - огромная ценность того дела, которому вы служите", - сказал президент, обращаясь к участникам встречи.