26 мая, 13:21

Путин допустил, что льготы могут предоставляться на покупку в том числе иностранных судов

Но упор нужно делать на российских производителей, подчеркнул президент

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Приоритет должен отдаваться закупке российских судов, однако льготные кредиты могут быть предоставлены и для покупки иностранных кораблей. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с "Деловой Россией" в пятницу, обсуждая проблематику создания собственного флота российских экспортеров.

"Нужны меры стимулирующего характера, которые позволяли бы закупать не только российские, но, я думаю, что даже и иностранные корабли. Хотя, конечно, прежде всего, нам нужно делать упор на российских производителей", - сказал Путин.

Президент отметил, что "за последние два-три года где-то 46 таких судов произвели, достаточно востребованных". "До 2027 года должны будем произвести почти 250, причем более половины из них крупнотоннажные", - добавил он. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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