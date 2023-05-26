Путин назвал важным соблюсти баланс при замене товаров на аналоги в госзаказах

Глава государства попросил уточнить формулировки закона, разрешив заменять товары на аналоги с характеристиками "не хуже прописанных"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти должны проанализировать формулировки, которые запрещают поставлять по госконтрактам товары, аналогичные указанным в заявке. Но при этом важно найти баланс и соблюсти интересы как исполнителя, так и заказчика, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией".

Один из участников мероприятия рассказал, что сейчас возникли сложности с исполнением госзаказов, потому что некоторая продукция поставлялась из недружественных стран, а по умолчанию заменить ее на аналогичную нельзя - только на такую, у которой характеристики лучше. Принять решение можно по согласованию с органами власти, что но это провоцирует дополнительные сложности, добавил бизнесмен. Он попросил уточнить формулировки закона, разрешив заменять товары на аналоги с характеристиками "не хуже прописанных".

"Если вы видите, что какая-то проблема существует, надо подумать над этими формулировками", - отреагировал президент. "Андрей Рэмович, посмотрите, пожалуйста", - сказал он первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

Обращаясь к предпринимателю, Путин заверил, что ему понятны сложности компаний. "И я на вашей стороне в том смысле, что нужно помочь исполнителям этих заказов выполнять свои обязательства и не загонять их в сложное положение, когда это сложное положение складывается не по их вине - не по вине исполнителя контракта. Но и интересы заказчика надо обеспечить", - заметил он. Президент потребовал от правительства не затягивать работу по этой теме, заметив, что она имеет практическое значение для экономики.

Белоусов в свою очередь пояснил, что проблема известна, но кабмину нужно еще поработать над ее решением. Первый зампредседателя правительства также указал, что важно обеспечить баланс между интересами заказчика и исполнителя.