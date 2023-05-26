Путин настаивает на скорейшем принятии закона о создании СЭЗ в новых регионах

С просьбой поспособствовать скорейшему принятию закона и назначению сроков вступления его в силу до запланированного срока к президенту обратились предприниматели из Луганска

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым срочно принять и ускорить вступление в силу закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Нужно, конечно, чтобы этот закон был принят как можно быстрее, <...> после первого чтения [в Госдуме] нужно второе и третье быстро провести, и чтобы вступил [закон в силу] не с 1 января [2024 года]", - сказал глава государства в пятницу на встрече с членами "Деловой России".

По его мнению, "правительство, конечно, должно поработать на этот счет". "И попрошу депутатов Госдумы, переговорю сегодня с [председателем Госдумы] Вячеславом Викторовичем Володиным, чтобы с коллегами поработал, и чтобы закон был принят и вступил как можно раньше в силу", - пообещал Путин. "Постараемся все это сделать", - заверил президент.

С просьбой поспособствовать скорейшему принятию закона и назначению сроков вступления его в силу до запланированного срока - 1 января 2024 года - к главе государства обратились предприниматели из Луганска. "Вопрос очень важный, полностью согласен с постановкой вопроса", - ответил Путин. Он считает справедливым сравнение с тем, как ранее Москва решала подобные вопросы в Крыму и Севастополе. "По этому же пути идем и в новых субъектах Федерации, тем более, что эта практика себя оправдала", - отметил президент. Он обратил внимание, что новые регионы перешли на российские стандарты, в том числе по страховым взносам - они увеличились, и "нужно, чтобы экономика адаптировалась как можно быстрее".

Президент пожелал удачи предпринимателям из новых регионов РФ. Он вспомнил о своем недавнем посещении этих территорий: "Все выглядит очень скромно, но очень достойно, ухоженно, честно говоря, даже не ожидал. Это благодаря людям, которые там живут, работают, благодаря управленческой команде".