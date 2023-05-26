Путин отметил важность поддержки российских брендов, в том числе в части их рекламы

Президент согласился с предложением подумать о возможности выделения им льготных кредитов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением подумать о возможности выделения льготных кредитов российским брендам, которые они смогут использовать для размещения наружной рекламы. Такую инициативу высказал в пятницу один из участников встречи главы государства с членами "Деловой России".

"У нас появляются и будут появляться новые российские бренды, и мы должны их поддерживать, в том числе поддерживать и продвижение продукции", - подчеркнул Путин. Комментируя предложение, он отметил: "Давайте посмотрим, если вы полагаете, что здесь нужна дополнительная поддержка в виде льготных кредитов с соответствующими субсидируемыми ставками, можно это сделать".

Президент поинтересовался у вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, как он оценивает такую идею. Мантуров ответил, что предложение будет взято в проработку: "Посмотрим".