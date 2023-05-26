Путин поддержал идею запуска федерального проекта развития отечественного инжиниринга

С инициативой запуска федерального проекта к главе государства обратились представители "Деловой России"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что необходимо работать над комплексной программой развития отечественного инжиниринга. С инициативой запустить федеральный проект развития этой отрасли, которая является важным звеном при переходе промышленности на отечественные технологии, к главе государства обратились в пятницу представители "Деловой России".

"Не сомневаюсь, что [отечественный инжиниринг] не подведет", - сказал Путин, согласившись, что проблема носит комплексный характер.

"Когда иностранцы приходят, они тащат все свое. Почему? Потому что у них свой бизнес существует побочный, когда они от объема затащенной сюда различной продукции различных отраслей просто получают, они сидят там в этом бизнесе совместном. Это очевидная вещь", - посетовал глава государства. По его словам, российские инжиниринговые компании, особенно в сегодняшних условиях, будут ориентироваться на наших производителей.

"Такая комплексная программа, связанная с различными техническими требованиями, и над этим, безусловно, надо работать. Кроме того, что работает министерство промышленности и торговли, нужно обязательно подключать сюда и другие ведомства. Такое поручение будет сформулировано в том числе зампредседателя правительства [Марату] Хуснуллину. Там значительная часть работы в строительстве", - заключил Путин.