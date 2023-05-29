Югра направит более 130 млн рублей на тушение природных пожаров

Средства выделят из резервного фонда правительства округа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа направят более 130 млн рублей из резервного фонда на мероприятия, связанные с тушением лесных и ландшафтных пожаров на территории региона. Об этом сообщается на сайте правительства Югры в понедельник.

"Выделить из резервного фонда правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в объеме 130 млн 762,5 тыс. рублей для заключения договоров на оказание услуг по аренде воздушных судов с экипажами Ми-8, Ми-8 АМТ/ МТВ, Ка-32 для тушения лесных, ландшафтных пожаров на территории региона, а также на оплату труда и командировочные расходы работникам, участвующим в тушении лесных, ландшафтных пожаров", - сказано в сообщении.

Как сообщалось в Telegram-канале Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, 28 мая в регионе тушили 1 ландшафтный пожар на площади 680 га в Сургутском районе и 5 лесных пожаров на площади около 1 тыс. га в Кондинском и Советском районах, в том числе в заповеднике "Малая Сосьва". К ликвидации привлекали 156 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимую спецтехнику.

Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.