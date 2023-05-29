Турецкая лира после победы Эрдогана теряет в цене, но не критически

Доллар прибавил 0,19%, евро - 0,9%

АНКАРА, 29 мая. /ТАСС/. Доллар и евро начали торги в Турции после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента с небольшим ростом, индекс Стамбульской фондовой биржи растет на 3,4%. Об этом свидетельствуют онлайн-данные торгов, открывшихся в понедельник.

Доллар на данный момент прибавил 0,19% и торгуется в районе 19,96 лир за единицу американской валюты. На пиках его стоимость достигала 20,34 лиры. В пятницу торги закрылись на отметке 19,92 лиры за доллар.

Евро прибавил с начала торгов в понедельник 0,9% и стоит 21,61 лиры. Предыдущие торги зафиксировали стоимость 21,37 лиры за евро. На пиках евро пока торговался по 21,71 лиры. И доллар, и евро еще до первого тура выборов 14 мая переходили порог в 20 и 21 лиры, так что на данный момент резкого падения турецкой валюты не отмечается.

Индекс Стамбульской биржи BIST100 прибавляет 3,45% (4 580 пунктов). Пик в этом году пришелся на 2 января (5 561 пунктов) и с того времени индекс был немного волатилен, но постепенно снижался. Падение стало заметно с середины апреля, когда в стране стартовала предвыборная агитация.

28 мая прошел второй тур президентских выборов, по его итогам Высший избирательный совет Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана, получившего после обработки 99,43% бюллетеней 52,14% голосов избирателей, за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу было отдано 47,86% голосов.