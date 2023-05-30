30 мая, 09:44

Песков переадресовал организаторам вопрос о проведении авиасалона МАКС в этом году

Источник в оргкомитете авиасалона ранее сообщал, что МАКС перенесен на 2024 год

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Кремль не комментирует вопрос о том, состоится ли в этом году авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском. Это тема организаторов мероприятия, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможно ли проведение авиасалона этим летом с учетом атаки беспилотников на Московский регион.

"Это нужно спрашивать у организаторов. Мы не занимаемся организацией этого салона, я точно не могу вам сказать", - отметил представитель Кремля.

Ранее источник ТАСС в оргкомитете авиасалона сообщал, что МАКС в этом году не состоится, он перенесен на 2024 год.

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС должен был пройти в городском округе Жуковский Московской области с 25 по 30 июля 2023 года. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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