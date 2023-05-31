Цифровая независимость станет одной из главных тем на конференции ЦИПР-2023

В форуме примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) пройдет в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделят на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации. Одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности, сообщили организаторы в среду.

"Одними из главных направлений деловой программы станут обсуждение цифровой независимости российской промышленности, построение эффективного взаимодействия бизнеса, науки и государства, совершенствование и популяризация российского софта. Отдельный трек деловой программы будет посвящен цифровым решениям, влияющим на социальную экономику, культуру и тренды", - рассказали организаторы.

Как ожидается, в форуме вновь примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В начале недели он анонсировал эту поездку, посещая одно из предприятий в Москве. Пресс-служба правительства пока официально не объявляла о графике премьера на ближайшие дни. В 2022 году Мишустин также приезжал на ЦИПР: тогда он выступил на пленарной сессии и осмотрел выставку.

В тематическую программу конференции войдут пять тематических треков, каждый посвящен отдельным аспектам цифровизации - "Цифровая независимость", "Индустрия", "Бизнес", "Обратная сторона технологий", "Разработка".

Ключевыми участниками и спикерами станут вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также председатель правления "Газпром нефть" Александр Дюков, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и другие.

Ключевые события

По данным организаторов, в первый день конференции ключевыми станут сессии "Антигиперсвязанный мир. Экономические и социальные эффекты цифрового общества" и "Сумма технологий искусственного интеллекта. Тренды и вызовы". Отдельные сессии посвятят вопросам кибербезопасности в критически важных сферах жизни и многому другому.

Во второй день пройдет главное пленарное заседание, которое посвятят результатам работы индустриальных центров компетенций, образованных по итогам конференции 2022 года. На заседании представители бизнеса и государства обсудят перспективы и вызовы в развитии российского ПО, а также пути достижения автономности российской промышленности.

Заключительный день конференции посвятят кооперации государства и бизнеса в вопросах цифровизации. Центральным событием станет пленарная сессия "Продуктовый подход. Смена парадигмы мышления внутри корпораций", в ходе которой спикеры обсудят формирование новых треков продуктового развития внутри корпораций, использование отраслевой экспертизы в продвижении продукта на рынках, а также распределение ресурсов внутри компаний с учетом дефицита IT-специалистов.

О конференции

Организатором конференции является компания "ОМГ". Стратегическим партнером выступают госкорпорации Ростех, "Росатом", "Ростелеком". Мероприятие пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области.

ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". В 2022 году в конференции приняли участие около 6 тыс. человек из 1,5 тыс. компаний и 73 субъектов России.