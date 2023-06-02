Песков сообщил, что России изучает опыт развития разных экономик

При этом пресс-секретарь президента РФ заявил, что слепого копирования быть не может

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Опыт развития экономик разных стран, в том числе экономики Китая, нужно учитывать, но слепого копирования быть не может, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия стала учитывать китайские принципы управления экономикой. "Учитывать опыт любых стран необходимо, и опыт экономического макроменеджмента и микроменеджмента, естественно, нужно изучать во всех странах. Опыт долгосрочного планирования был и у Советского Союза. Но, безусловно, этот опыт нужно адаптировать к текущему моменту и к особенностям нашей страны. Здесь не может быть и речи о слепом копировании", - сказал представитель Кремля.

Говоря конкретно об опыте развития китайской экономики, Песков отметил: "Опыт страны, которая на протяжении не одного десятилетия демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире, которая является по многим показателям уже лидирующим государством в мире в области экономики, этот опыт заслуживает самого глубокого и пристального изучения".

Глава Минэкономразвития выделял два характерных принципа для управления экономикой в КНР. Во-первых, это планирование на более длительную перспективу. Так, сейчас период до 2030 года рассматривается как среднесрочный, планы по решению стратегических вопросов расписываются до 2040-2045 годов. Второе направление - мониторинг спроса. Когда фиксируется спад потребления - как среди населения, так и в корпоративном секторе, власти оперативно реагируют и компенсируют это за счет бюджета, отметил Решетников. При этом министр подчеркнул, что Россия не заимствует какие-то элементы из китайской модели и развивает свои институты, практику и принципы.