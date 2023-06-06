Хакеры стали искать сотрудников системообразующих компаний для доступа к данным

Для этого мошенники размещают объявления в даркнете и мессенджерах, сообщил аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игорь Фиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Киберпреступные группировки начали активно искать сотрудников российских, особенно системно-значимых, компаний для проникновения в контур последних, это подтверждается появившимися подобными объявлениями в даркнете и Telegram-каналах самих преступников. Об этом рассказал ТАСС аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игорь Фиц.

"Интерес к людям, обладающим доступом к организациям, со стороны киберпреступных сообществ вырос", - сказал эксперт. В пример он привел замеченные в даркнете и в Telegram-каналах объявления, через которые ищут таких работников, особенно тех, кто принадлежат к российским компаниям в системно-значимых отраслях (госсектор, ИТ-сфера, промышленность).

Более того, на форумах в даркнете размещаются объявления о "покупке доступа" в системы компаний. Фиц пояснил, что в сообществе киберпреступников существует отдельная сфера, где перепродается первоначальный доступ к компаниям. Группы мошенников, получившие такой доступ нелегально, в дальнейшем перепродают его кибергруппировкам, "которые знают, что делать дальше".

В презентации "Лаборатории Касперского", показанной 5 июня, называлось количество строк пользовательских данных в России, попавших в открытый доступ в 2023 году - 197 млн. За январь-май 2023 года зафиксировано 64 факта публикаций значимых баз данных - на 33% больше, чем годом ранее. Основными жертвами стали ретейл, ИТ-сфера и финансовые организации, резко увеличилось число "слитых" данных крупного бизнеса.