В ГД считают, что проблему некачественного алкоголя можно решить через развитие МСП

Член комитета по промышленности и торговле Владимир Плякин отметил, что в результате малый и средний бизнес будут создавать новые рабочие места и платить налоги

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Решить проблему появления в продаже некачественного алкоголя можно с помощью развития мелких и средних производителей алкогольных напитков. Такое мнение высказал ТАСС во вторник член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин ("Новые люди").

"В остальном мире сколько этих мелких производителей? Их очень много. Варят самогон, варят виски, сидр. И качество ведь не хуже, люди могут производить лучше, чем большие и влиятельные компании. Давайте мы создадим прозрачные правила игры, которые малый и средний бизнес сможет реализовывать. Если он не может получить лицензию, пусть производит по стандартам. <...> Какие-то стандарты качества, ГОСТ. Пришел, заявил партию, она соответствует ГОСТ, пусть он ее продает", - сказал Плякин.

Парламентарий отметил, что в результате малый и средний бизнес будут создавать новые рабочие места и платить налоги государству.

4 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования деятельности производителей этилового спирта и алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов. Проект закона увеличивает требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта, с 10 млн до 100 млн рублей. При этом вводится запрет на оплату уставного капитала неденежными средствами, а также заемными средствами учредителей.