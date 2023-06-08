Продажи Lada Vesta NG начнутся 9 июня

Автомобиль будет доступен в нескольких версиях: Comfort, Life, Enjoy и Techno

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Продажи Lada Vesta нового поколения начнутся 9 июня, сообщили в пресс-службе "Автоваза".

"9 июня 2023 года начнутся продажи Lada Vesta нового поколения. Напомним, что для покупателей автомобили будут доступны сразу во всех типах кузова: седан, кросс-седан, SW и SW Cross", - говорится в сообщении компании.

Автомобиль будет доступен в нескольких версиях: Comfort, Life, Enjoy и Techno.

Начальная цена авто в кузове седан в комплектации Comfort с мотором мощностью 90 л. с. составит около 1,2 млн рублей, а с двигателем мощностью 106 л. с. - около 1,3 млн рублей.

Lada Vesta NG оборудована светодиодной оптикой, двумя подушками безопасности, системой ABS, кондиционером, есть и другие опции.

31 мая "Автоваз" начал поставлять автомобили Lada Vesta NG дилерам.

В начале марта на площадке "Автоваза" в Тольятти состоялся запуск серийного производства модели Lada Vesta NG. В конце апреля глава компании Максим Соколов заявлял, что продажи автомобиля начнутся в конце мая - начале июня.