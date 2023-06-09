Африканский разворот: какие проекты на континенте могут заинтересовать российский бизнес

Российско-африканское партнерство, "замороженное" с советских времен, снова становится актуальным в контексте общемировой повестки. О готовности России укреплять доверительные связи с государствами Африки в мае заявлял и президент страны Владимир Путин, приветствуя участников XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Если еще несколько лет назад Африканским континентом интересовалась лишь небольшая доля российских компаний, а большинство ориентировалось в первую очередь на Евросоюз, то теперь потенциал региона обсуждают уже на государственном уровне.

В преддверии саммита Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 26–29 июля, рассказываем об отобранных вместе с экспертами наиболее перспективных проектах и технопарках Африканского региона, в которых потенциально могут участвовать российские предприниматели.

"Зеленая" энергетика и низкоуглеродная экономика

В настоящий момент в Африке строится ряд крупных промышленных и инфраструктурных объектов, в реализации которых участвуют страны Европы, Азии и Америки. Значительная часть этих проектов относится к "зеленой" энергетике и развитию низкоуглеродного производства. Заместитель директора проектного центра по энергопереходу Сколтеха Ирина Гайда рассказала ТАСС, что одно из перспективных сегодня направлений международного сотрудничества для российских интеграторов ВИЭ (возобновляемых источников энергии) — это в том числе разворот в сторону африканских стран и инвестиции в совместные проекты. "Африка стала одним из главных рынков для развертывания ВИЭ благодаря своему огромному потенциалу в области солнечной и ветровой энергии. Российские компании могут активно участвовать в таких совместных проектах, предлагая свои технологии (в том числе в малой гидроэнергетике, электролизерах, пост-литиевых накопителях) и успешный опыт в качестве интеграторов проектов в области солнечной и ветроэнергетики", — подчеркнула Гайда.

Так, в Демократической Республике Конго строится каскад из семи гидроэлектростанций "Гранд-Инга", объем инвестиций в который оценивается в $14 млрд. Каждая электростанция будет генерировать от 4 до 8 ГВт, что в общей сложности составит 40 ГВт. Предполагается, что "Гранд-Инга" может стать крупнейшим гидроузлом в мире.

Другой проект в сфере гидроэнергетики планируют реализовать в Эфиопии — ГЭС "Мандая" мощностью 2 тыс. МВт. Проект будет осуществлен в один этап: строительство должно начаться в 2027 году, а ввод в коммерческую эксплуатацию намечен на 2031 год. Производительность ГЭС составит 12,2 тыс. ГВт⋅ч.

С 2022 года компания Ergon Solair Africa реализует в Кении проект солнечной фотоэлектрической станции объемом инвестиций $53,7 млн. Станция позволит добавить в национальную электросеть страны 40 МВт фотоэлектрической мощности.

Еще одним экологичным проектом станет водородная установка для производства "зеленого" аммиака за $4 млрд в египетском городе Айн-Сохна. Строительство ведут компании Hassan Allam Utilities (Египет) и Masdar (ОАЭ) и закончить планируют в 2026 году. Первый этап предусматривает монтаж электролизера мощностью 100 МВт и производительностью 20 тыс. т водорода в год. К 2030 году мощность может быть увеличена до 4 ГВт, что позволит производить 2,3 млн т "зеленого" аммиака ежегодно.

"Есть цели устойчивого развития ООН, и первые в этих целях — образование, ликвидация бедности, равный доступ к энергоресурсам и воде. Если мы говорим об Африке, то в первую очередь нужно заниматься не тем, чтобы пытаться собирать или не собирать бутылки, а тем, чтобы обеспечить доступ всем людям, которые живут на этом континенте, к энергии. Именно она поможет решить и проблемы с едой, и проблемы с водой", — отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев. По его словам, ниши, занятые на российском и европейском рынках, бизнес может освоить на более свободном африканском.

Дороги, промышленное производство и добыча металлов

Генеральный директор регионального офиса Росатома в Центральной и Южной Африке Райан Колльер рассказал ТАСС, что страны Африки — одни из ключевых партнеров компании. "Мы видим большой потенциал на континенте, причем не только в области атомной энергетики, но и в системах накопления электроэнергии и ветроэнергетике. Мы активно изучаем потенциал ветроэнергетики в Эфиопии и ЮАР. И конечно же, продолжаем заниматься атомной энергетикой. У нас подписаны межправительственные соглашения с различными африканскими странами, и мы пытаемся помочь им в реализации их атомных амбиций", — отметил Колльер.

По его словам, Южная Африка имеет основы и долгую историю развития атомной энергетики. "В стране эксплуатируется АЭС "Куберг" весьма успешно и безопасно уже более 35 лет. Также есть исследовательский реактор Safari-1 уже более 55 лет. Что означает, что у них есть все нормативно-правовые основы для того, чтобы двигаться вперед по пути строительства новой АЭС. Сейчас мы видим большой потенциал и в других африканских странах, которые сделали многое в плане развития необходимой атомной инфраструктуры. Такими странами являются Гана, Нигерия, Замбия и Руанда", — подчеркнул Колльер.

Вместе с тем наравне с проектами ВИЭ и АЭС в регионе также реализуются и более традиционные. Так, с 2022 года Танзания и Бурунди вместе строят железную дорогу протяженностью 282 км, которая соединит город Увинза в Танзании и столицу Бурунди Гитегу. Предполагается, что далее эта дорога пойдет до восточной части ДР Конго, а далее — Замбии, Руанды и Уганды. Объем инвестиций оценивается в $1,04 млрд.

Кроме того, с 2022 года в Кении реализуется проект по строительству шести заводов, производящих стройматериалы. Ожидается, что они будут выпускать цемент, гранит, керамическую плитку и лесоматериалы. При этом 30% МДФ и цемента пойдут на местный рынок, а остальные 70% — на экспорт.

И наконец, австралийская золотодобывающая компания Theta Gold Mines планирует восстановить старые подземные золотые рудники в провинции Мпумаланга (ЮАР). Первая добыча ожидается во втором квартале 2024 года. Срок эксплуатации месторождения оценивается в 12,9 года, при этом из 35 т золотой руды будет произведено 30 т золота.

Разработка IT-решений для африканских регионов и не только

Помимо ведения бизнеса, африканские страны открывают перспективы для венчурных инвестиций в цифровые технологии. На континенте высокая доля молодого населения, а в некоторых странах хороший доступ к интернету и достаточное число пользователей со смартфонами и компьютерами. На этом фоне активному развитию стран способствуют технополисы — специальные зоны, где создаются и развиваются высокотехнологичные проекты. Эти центры предоставляют места молодым предпринимателям и стартапам, помогают привлекать инвестиции и налаживать индустрию IT на континенте.

Египетский Smart Village входит в число самых компетентных бизнес-парков мира. Он включает международные и локальные телекоммуникационные и информационные технологические компании, финансовые учреждения и банки. Интерес для иностранных инвесторов может представлять Агентство по развитию индустрии информационных технологий, которое выступает акселератором стартапов и предоставляет им наставничество, недорогие офисные помещения, а также стартовый капитал.

Самое широкое распространение интернета на континенте — в ЮАР, где все больше возрастает потребность в развитии глобальной цифровизации. Здесь с 2015 года управляющая компания стремится превратить ведущий деловой центр страны TechnoPark Stellenbosch в устойчивый инновационный центр. В числе его резидентов Capitec Bank, Compuscan, компания Garmin Ltd., которая специализируется на технологии GPS, крупный интернет-провайдер и веб-разработчик Herotel, а также производитель радиолокационных систем Reutech Radar Systems.

Но африканские технопарки стремятся поддерживать и развивать информационно-коммуникационные технологии не только на своей территории, но и в других регионах. Например, резидентами тунисского El Ghazala являются международные корпорации Microsoft, Alcatel, Ericsson, Huawei Technologies, ST Microelectronics и другие.

Однако процесс цифровизации на континенте все еще медленный. Так, в Центральной Африке это следствие отсутствия доступного интернета, компьютеров и надежного круглосуточного электроснабжения. И Silicon Mountain, технологический кластер в Камеруне, стремится преодолеть это отставание — обучает молодежь разработке доступных цифровых инноваций, а также ищет партнеров для демонстрации приобретенных навыков.

Технологии для "зеленых" проектов

Технопарки в Африке разрабатывают не только локальные и международные инициативы для улучшения жизни, но и способствуют развитию "зеленых" технологий, не отставая от мировой повестки.

Например, технопарк Moroccan Information Technopark Company зарекомендовал себя как инкубатор и акселератор для малого бизнеса и компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных и "зеленых" технологий. Технопарк предоставляет им финансирование, доступ к рынкам, обучение и техподдержку.

Сопредседатель — статс-секретарь Экологической палаты России, председатель общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вадим Петров отметил, что для российских технологических компаний африканский рынок перспективен в условиях современных санкционных ограничений. "Что предельно важно — это чистая гуманитарная международная экологическая миссия. Мне представляется, что важным направлением в современных условиях была бы выработка единых российско-африканских принципов ESG для совместных проектов, с тем чтобы инвестиционные проекты были направлены на решения экологических проблем. Тогда сложно будет не считаться с национальными ESG-подходами", — пояснил Петров.

Он также подчеркнул, что если сегодня направить усилия на создание российско-африканских экотехнопарков, то с учетом значимости решения экологических проблем в Африке для всего мира эти проекты, очевидно, в перспективе пяти-десяти лет станут предельно привлекательными для ESG-инвесторов.

В декабре 2021 года в Руанде представили генеральный план разработки и строительства Kigali Innovation City (KIC, Инновационный город Кигали). Это многофункциональный центр интеллектуальных инноваций мирового уровня для разработки передовых решений, способных стимулировать экономический рост в городе, стране и на Африканском континенте в целом. Что не менее важно, проект будет "зеленым": 50% площади города — открытые пространства, включая лесные массивы. Ожидается, что реализация проекта KIC создаст дополнительно более 50 тыс. рабочих мест, привлечет прямые иностранные инвестиции на сумму более $300 млн, а экспорт информационно-коммуникационных технологий будет приносить еще $150 млн в год.

Также с 2010 года в Найроби действует iHub — коворкинг-пространство и инновационная платформа, которая объединяет предпринимателей, разработчиков программного обеспечения (ПО) и инвесторов, заинтересованных в разработке технологий для решения ключевых проблем в Африке. Здесь стартапы могут получить финансовую поддержку, советы наставников и рекомендации отраслевых экспертов. Среди международных партнеров iHub: Facebook, Google, Oracle, Safaricom, Seacom и Всемирный банк.

Концентрация университетов и финтех

В Кейптауне находится старейший технологический бизнес-инкубатор на Африканском континенте — Cape Innovation and Technology Initiative (CiTi). Он был создан для поддержки инноваций и доступности в индустрии финансовых услуг, а также для развития блокчейн-инициатив. CiTi получил международное признание как главный катализатор финтех-бума в регионе.

На другом конце страны — в Претории — с 2001 года открыт бизнес-парк The Innovation Hub, первый в Африке научно-технический парк с международной аккредитацией и член Международной ассоциации научных парков (IASP). Символично, что он расположен недалеко от Совета по научным и промышленным исследованиям (ведущая научно-исследовательская организация ЮАР) и Министерства науки и технологий ЮАР. В этом инновационном центре находятся, в частности, лаборатория мобильных приложений mLab Southern Africa и бизнес-инкубатор.

А в Кении расположилась настоящая Кремниевая саванна — Konza Technopolis. Она стала частью национальной программы развития Kenya Vision 2030. Здесь расположены ведущие телекоммуникационные компании и научные учреждения, в том числе Кенийский институт науки и технологий.

Среди нескольких высших учебных заведений в Нигерии находится технопарк Yabacon Valley. А главная гордость нигерийского центра CcHub — акселератор талантов для программистов Andela с кампусами в Лагосе, Найроби и Нью-Йорке, готовящий разработчиков для работы в крупных IT-компаниях по всему миру.

Завершает наш обзор африканских технопарков проект технологического центра Digital Technology Park (PTN) в Сенегале, который должны ввести в эксплуатацию в 2025 году. Общий объем инвестиций в проект — €70 млн. Предполагается, что парк сосредоточит цифровую экономику Сенегала в новом деловом центре страны — городе Диамньадьо. Около 20 компаний, включая международные корпорации, такие как ATOS, Free и Solution Informatique Durable (SOLID), уже выразили заинтересованность в размещении некоторых видов своей деятельности в будущем парке.

Ирина Мандрыкина, Карина Панина, Виктория Конева, Кристина Мирошниченко