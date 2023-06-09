9 июня, 07:34,
обновлено 9 июня, 07:45

Источник в Анкаре допустил ускорение реализации газового хаба

Собеседник агентства назвал этот вопрос одним из основных пунктов повестки для нового кабинета министров Турции

АНКАРА, 9 июня. /ТАСС/. Турция и Россия заинтересованы в реализации проекта центра газовой торговли (газового хаба), поэтому можно ожидать, что работа над ним ускорится. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в Анкаре, комментируя недавние заявления российской стороны о возможности активизации работы над проектом.

Читайте также
Мнение
Хаб для российского газа в Турции и другие факторы, влияющие на рынок акций энергокомпаний

"Газовый хаб является одним из основных пунктов повестки дня нового кабинета министров Турции. Это важно. Реализация проекта, действительно, может быть ускорена, как недавно отмечала российская сторона. Для Турции и России это стратегический проект, взаимовыгодный. У обеих стран к нему такое отношение, и есть политическая воля его развивать", - сказал собеседник.

В среду глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил журналистам, что Министерство энергетики считает, что в настоящее время сложились все условия для того, чтобы проект создания газового хаба в Турции был ускорен. 

Теги:
ТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация