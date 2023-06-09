Посол РФ сообщил, что ни одно из российских условий зерновой сделки не выполнено

Алексей Ерхов напомнил, что Москва изначально проявляла "добрую волю и ответственный подход" к реализации этого соглашения

АНКАРА, 9 июня. /ТАСС/. Ни одно из условий России в рамках зерновой сделки к настоящему моменту не было выполнено. Об этом заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в пятницу турецкому изданию Ekonomim.

"Как вы знаете, это была сделка, которая предусматривала не только экспорт украинского зерна, но и снятие препятствий для экспорта российских продовольственных товаров и удобрений, подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, возобновление поставок и сервисного обслуживания сельхозтехники, запчастей, перезапуск аммиакопровода Тольятти - Одесса и другие меры. Ни один из этих пунктов не был выполнен", - сказал он.

Ерхов напомнил, что Москва изначально проявляла "добрую волю и ответственный подход" к реализации сделки. "Мы неоднократно заявляли, что не заинтересованы в ситуации, когда ведется игра в одни ворота. Мы продолжаем консультации с ООН, очередной раунд которых намечен на 9 июня. Но никаких условий для продления соглашения нет и не предвидится", - отметил посол. Он добавил, что в России "остается достаточно много претензий к выполнению договоренностей".

Российская межведомственная делегация и представители ООН проведут в пятницу в Женеве консультации по меморандуму в рамках подписанного в июле прошлого года в Стамбуле пакета документов о поставках продовольствия и удобрений на мировой рынок. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, от ООН в консультациях примет участие генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (UNKTAD) Ребека Гринспен, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе UNKTAD.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта 2023 года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, 18 мая она снова была продлена только на два месяца.