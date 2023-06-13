На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры в четырех областях

Речь идет о Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Энергетическая инфраструктура получила повреждения в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны.

"Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Черниговской, Сумской, Харьковской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным Минэнерго, также повреждена ТЭЦ в Кривом Роге Днепропетровской области.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, полностью обесточенными остались десять населенных пунктов Николаевской области, частично - еще пять. Также свет отсутствует у части потребителей в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области и у 15 тыс. потребителей подконтрольного Киеву города Херсона.

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск), Кривом Роге, Кропивницком (ранее - Кировоград), Тернополе и Харькове.