Беглов заявил, что транспортная реформа позволила сократить вредные выбросы на 15 тонн

Она началась весной 2022 года, уточнил губернатор Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Количество вредных выбросов в атмосферу в Санкт-Петербурге сократилось за год на 15 тонн в результате транспортной реформы, которая началась в городе весной 2022 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Общественный транспорт Петербурга стал полностью социальным, доступным для инвалидов, комфортным и предсказуемым, экологичным и безопасным. Мы провели самое масштабное за полвека обновление подвижного состава. Вывели на линии более 3 тыс. новых автобусов - низкопольных, удобных для маломобильных пассажиров и работающих на газомоторном топливе. Это сократило вредные выбросы в атмосферу за год сразу на 15 тонн", - сказал Беглов.

В Петербурге с апреля 2022 года проводится транспортная реформа, которая предусматривает использование новых типов автобусов и единые социальные тарифы. Созданы десятки новых маршрутов городского транспорта, которые обслуживают современные машины, специально закупленные городом.

По оценке губернатора, цели реформы достигнуты. "Учтены предложения районных администраций и муниципальных образований, фактические объемы перевозок по конкретным маршрутам. Охвачено максимальное количество улиц, на которых расположены социально значимые объекты", - отметил он.

Введено почти 100 новых маршрутов, еще у 120 изменены трассы следования, упразднены многие дублирующие маршруты. Общее количество автобусных маршрутов увеличилось с 441 до 464. Количество рейсов, выполняемых в "социальном" режиме, увеличилось на 42%, сообщил Беглов.

В Петербурге также началась большая программа обновления электротранспорта, в рамках которой будет закуплено 1,2 тыс. новых трамваев и троллейбусов.