Стоимость установки гидрокрекинга на комплексе в Усть-Луге составила 50 млрд рублей

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон отметил, что компания уже составила цепочки реализации продукции

УСТЬ-ЛУГА /Ленинградская область/, 14 июня. /ТАСС/. Стоимость установки гидрокрекинга, которая 14 июня была введена на комплексе по переработке и перевалке газового конденсата, составила 50 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Общий объем инвестиций составил порядка 50 млрд рублей", - сказал он.

Отвечая на вопрос, удалось ли законтрактовать новые объемы, Михельсон заметил, что компания уже составила цепочки реализации продукции. "Наша служба готова к продажам большего количества после запуска гидрокрекинга", - подчеркнул он.

Мощность новой установки составляет 1 млн тонн в год. Из них 50,2% придется на авиационный керосин, 6,5% - на легкую нафту, 11,3% - на тяжелую нафту, 26,7% - на газойль (дизельная фракция).

Перерабатываться будет тяжелый остаток фракционирования, то есть мазут.

Комбинированная установка включает в себя секцию получения водорода на 23 560 тонн в год, секцию гидрокрекинга, секцию утилизации сероводорода в объеме 800 тонн в год.

Изначально компания должна была запустить установку в 2019 году, однако сроки были перенесены.

О комплексе

"Новатэк - Усть-Луга" - комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга на Балтийском море позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом.

Комплекс введен в 2013 году, он позволяет переваливать стабильный газовый конденсат для его поставки на экспорт. Его мощность составляла 6 млн тонн, после запуска новой установки она выросла до 7 млн тонн в год.